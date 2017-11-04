В провинции Малага произошло землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера

В минувшую пятницу в Малаге произошло землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера, которое было замечено населением нескольких районов провинции Малага. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на запись, опубликованную в Twitter Национальным географическим институтом, подземный толчок произошел в 18:19 в западной зоне моря Альборан на глубине 11 километров.