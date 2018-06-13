Погиб 14-летний испанский чемпион по мотоспорту

14-летний испанский мотогонщик Андреас Перес скончался 11 июня от ранений, полученных в аварии днём ранее на юниорском чемпионате Moto3 в Монтмело (Бареслона).

О гибели мотоциклиста сообщили организаторы соревнований. Во время гонки Перес не справился с управлением на повороте. Как сообщили команде Reale Avintia, за которую выступал гонщик, его в срочном порядке доставили вертолётом в больницу с серьёзными повреждениями головного мозга, однако они оказались несовместимы с жизнью, и в скором времени была объявлена клиническая смерть.

Соболезнования в связи со смертью мотогонщика выразил на своей странице в Twitter председатель испанского правительства Педро Санчес.