В Хаэне произошло землетрясение силой 3,1 балла

Землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в понедельник в муниципалитете Ходар (Хаэн).

Национальный географический институт зафиксировал в 16:08 к северо-востоку от Ходара подземные толчки с очагом на глубине 11 км.

В экстренные службы каких-либо сообщений от местных жителей о разрушениях или пострадавших не поступало.

30 мая в Ходаре случилось ещё одно землетрясение силой 3,4 балла по шкале Рихтера, которое также прошло незаметным для местного населения.