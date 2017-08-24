Подозреваемые в совершении терактов в Каталонии дали показания в суде

Прокуратура потребовала немедленного заключения под стражу без возможности освобождения под залог для всех подозреваемых, однако суд постановил применить эту меру лишь к Мохаммеду Хули Кемлялю и Дриссу Укабиру.

Кемляль был ранен в результате взрыва в доме в городе Альканар (Таррагона) накануне барселонской атаки. В ходе допроса он подтвердил, что группировка готовила более масштабные теракты и планировала совершить взрывы у достопримечательностей каталонской столицы. По информации издания 20 minutos, подозреваемый заявил, что в состав ячейки входили лишь 12 членов, уже известных следствию. К этому моменту большинство из них уже мертвы, а остальные были задержаны вскоре после терактов. Кроме того, Кемляль сообщил, что имам мечети города Риполя Абдельбаки ас-Сати собирался выступить в роли смертника. Он погиб в результате взрыва в Альканаре, который, по словам подозреваемого, произошёл при попытке изготовить бомбу. Кемляль пояснил, что в момент взрыва сам он находился на террасе, благодаря чему ему удалось выжить. Он также отметил, что намеревался произвести атаку ночью, чтобы свести к минимуму число жертв.

28-летний Дрисс Укабир при допросе в суде изменил свои показания. Изначально он обратился в полицию с заявлением, что его брат Мусса мог украсть у него документы, чтобы взять в аренду фургон, который впоследствии использовался для наезда на толпу в центре Барселоны. Позже Укабир признал, что сам арендовал два автомобиля для террористов. Он уверяет, что ничего не знал о готовящейся атаке и думал, что фургоны необходимы для переезда.

34-летний Сала Эль-Кариб также отрицает свою причастность к теракту. Он признал лишь тот факт, что приобрёл через Интернет два билета на рейс в Марокко для Укабира и ас-Сати. Четвёртый задержанный, 27-летний Мохаммед Алла, подтвердил, что один из автомобилей, которые использовали террористы, зарегистрирован на его имя, однако заявил, что машина принадлежала ему лишь формально и пользовался ею исключительно его брат, погибший во время взрыва в Альканаре.