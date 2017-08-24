Террористы собирались заложить бомбу в машине у Храма Святого Семейства

После слушания в Национальном суде в понедельник, 21 августа, двое предполагаемых террористов Дрисс Укабир и Мохаммед Хули Кемляль были заключены под стражу. В отношении Мохаммеда Аллы и Салы Эль-Кариба, которые также подозреваются в причастности к терактам в Каталонии на прошлой неделе, унесшим жизни 15 человек, суд вынес решение о временном освобождении.

В ходе допросов выяснилось, что первоначально террористическая ячейка намеревалась совершить масштабные взрывы рядом с туристическими и культовыми объектами. Об этом сообщил Мохаммед Хули Кемляль, единственный выживший во время взрыва накануне терактов в доме в городе Альканар (Таррагона). Он подтвердил, что одной из целей террористов был собор Саграда-Фамилия в Барселоне. По его словам, взрывчатку планировали заложить в автомобили рядом с достопримечательностями. Главным идеологом террористической ячейки Кемляль назвал имама мечети города Риполь Абдельбаки ас-Сати, который погиб в результате взрыва в Альканаре 16 августа. Основываясь на показаниях Кемляля, суд заключил, что этот инцидент произошёл при попытке изготовить пероксид ацетона – взрывчатое вещество, которое часто используется террористической организацией «Исламское государство».

В судебном постановлении также отмечается, что необходимые для изготовления взрывчатки компоненты были закуплены членами группировки в течение нескольких дней, предшествовавших терактам.