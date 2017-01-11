По обвинению в мошенничестве с банковскими картами на Канарах задержаны более 30 человек

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
      • Фернандо Алонсо попал в аварию
      • Нестандартная тренировка футболистов в Марбелье
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Испанские пожарные реанимируют кота
      • Майорка: охрана отеля избивает британских туристов
      • Малага: взрыв в кафе
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
      • La Vanguardia / MWC15 в Барселоне
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Официальный тизер кинофестиваля VOLNA в Аликанте
      • Запущен новый трейлер фестиваля русского кино в Испании
      • Барселона глазами белорусок. Кто любит обнаженных славянских девушек? Где встретить белорусскую звезду мировых подиумов Женю Катаву? Где познакомиться со скромным художником-миллионером? Как посидеть за столом организаторов Barcelona Fashion Week? Какое с
      • Таррагона: операция против "русской мафии"
      • Выходец из России требует 10 млн евро за ошибку испанского суда
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
      • Вкус 175-летнего шампанского со дна Балтийского моря удивил ученых
      • В Сербии футбольные фанаты ранили 40 полицейских
      • Мишель Киган – самая сексуальная женщина мира по версии FHM
      • Новорожденную британскую принцессу назвали Шарлотта Елизавета Диана
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Происшествия » По обвинению в мошенничестве с банковскими картами на Канарах задержаны более 30 человек

          По обвинению в мошенничестве с банковскими картами на Канарах задержаны более 30 человек

          09:51 11.01.2017

          Агенты Национальной полиции Испании обезвредили криминальную группировку, жертвами которой стали более 1 000 иностранцев, отдыхавших на юге острова Тенерифе. Как сообщают информагентства Испании, в общей сложности в рамках операции был задержан 31 член преступной организации. Им инкриминируется мошенничество на общую сумму более полутора миллионов евро. Посредством цен значительно ниже рыночных злоумышленники завлекали путешественников в свои магазины, где впоследствии несколько раз проводили их банковские карты через платежный терминал.

          Расследование было начато в сентябре после того, как один из банков города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария сообщил о совершении ряда предположительно мошеннических операций через выданный им терминал. Владелец устройства попытался провести платежи на сумму более 700 000 евро за период менее месяца. Результатом первого этапа следствия стали первые задержания. Тогда же полицейские поняли, что масштаб мошенничества был гораздо крупнее, чем они думали изначально: действия преступников были связаны с аналогичными эпизодами, расследование которых велось на юге соседнего острова Тенерифе. Часть членов группировки занималась поиском людей, которые впоследствии оформляли в банках платежные терминалы на свое имя в обмен на комиссионные. Эти устройства использовались в маленьких магазинах в южной части Тенерифе наряду с легальными устройствами, установленными в торговых точках. Под предлогом ошибки в совершении платежа торговцы проводили карту через терминалы несколько раз. 

          После того, как средства поступали на счета владельцев терминалов, последние обналичивали их и передавали членам группировки или совершали банковские переводы на указанные счета в обмен на щедрую комиссию.

          Темы: Происшествия

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Волхвы в Картахене Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017