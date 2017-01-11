По обвинению в мошенничестве с банковскими картами на Канарах задержаны более 30 человек

Агенты Национальной полиции Испании обезвредили криминальную группировку, жертвами которой стали более 1 000 иностранцев, отдыхавших на юге острова Тенерифе. Как сообщают информагентства Испании, в общей сложности в рамках операции был задержан 31 член преступной организации. Им инкриминируется мошенничество на общую сумму более полутора миллионов евро. Посредством цен значительно ниже рыночных злоумышленники завлекали путешественников в свои магазины, где впоследствии несколько раз проводили их банковские карты через платежный терминал.

Расследование было начато в сентябре после того, как один из банков города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария сообщил о совершении ряда предположительно мошеннических операций через выданный им терминал. Владелец устройства попытался провести платежи на сумму более 700 000 евро за период менее месяца. Результатом первого этапа следствия стали первые задержания. Тогда же полицейские поняли, что масштаб мошенничества был гораздо крупнее, чем они думали изначально: действия преступников были связаны с аналогичными эпизодами, расследование которых велось на юге соседнего острова Тенерифе. Часть членов группировки занималась поиском людей, которые впоследствии оформляли в банках платежные терминалы на свое имя в обмен на комиссионные. Эти устройства использовались в маленьких магазинах в южной части Тенерифе наряду с легальными устройствами, установленными в торговых точках. Под предлогом ошибки в совершении платежа торговцы проводили карту через терминалы несколько раз.

После того, как средства поступали на счета владельцев терминалов, последние обналичивали их и передавали членам группировки или совершали банковские переводы на указанные счета в обмен на щедрую комиссию.