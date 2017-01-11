Пассажиров самолета Мадрид-Берлин эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сообщение о взрывном устройстве привело к эвакуации пассажиров самолета авиакомпании Iberia Express, который должен был вылететь из Мадрида в Берлин во вторник вечером. Сообщение о бомбе оказалось ложным.

Борт IBS 3674 должен был отправиться из аэропорта "Барахас" в Германию в 19:45. В самолете находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа. Однако в самый последний момент рейс отменили, а всех пассажиров эвакуировали. Как сообщают испанские СМИ, среди пассажиров был один, который показался Гражданской гвардии подозрительным.