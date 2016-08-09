От пожара на острове Пальма пострадало почти 7% его площади

Баррето рассказала, что за шесть дней стабилизации огня, который пока так и не удалось взять под контроль, в операции приняли участие более 560 спасателей, а также 12 воздушных средств. Советник отметила проделанную ими работу и отдала дань уважения одному из лесников, погибшему при тушении пожара. Она также особо подчеркнула важность роли жителей острова, которые «в очередной раз оказали всю возможную поддержку тем, кто борется с огнем, а также своим эвакуированным землякам», и поблагодарила их за содействие.

По словам Баррето, в настоящее время огонь «стабилизирован в периметре, но не взят под контроль». По этой причине ситуация требует пристального внимания, в особенности с учетом ожидаемого повышения температур. «Мы сделали важный шаг, но необходимо работать дальше, чтобы гарантировать результат», - подчеркнула советник. Она сообщила, что все принимаемые на сегодняшний день меры будут сохранены, и в ходе координационных совещаний будет определена схема действий в зависимости от динамики огня.