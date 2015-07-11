В Испании задержали членов знаменитой банды "Розовая пантера"

Испанским полицейским при содействии подразделения Интерпола в Белграде и их немецких коллег впервые удалось задержать членов знаменитой банды "Розовая пантера" в момент ограбления. Как сообщают информационные агентства страны, в минувшую пятницу во время нападения на ювелирный магазин в Барселоне преступникам удалось за 48 секунд похитить ценности на сумму в 400 000 евро. За это время с помощью кувалды они разнесли несколько витрин.

Старший комиссар отдела по борьбе со специализированной преступностью Эктор Морено отметил важность данной операции. Правоохранительные органы задержали всех пятерых членов группы в момент побега из ювелирного бутика на проспект Грасиа в каталонской столице. За участниками банды, занимающейся вооруженными нападениями на подобные магазины по всему миру, было установлено наблюдение. Поводом для этого стало сообщение международной полиции о путешествии одного из членов группировки в Барселону.

"Мы следили за ними и не знали, совершат ли они нападение именно в этот день. Наблюдение велось несколько дней. Ввиду опасности группировки мы предприняли особые меры безопасности. Это было необходимо, так как задержание проводилось в присутствии множества людей", - подчеркнул Морено.

Налет на ювелирный магазин был совершен около 11:45 и стал причиной тревоги среди работников и посетителей террас окрестных баров и ресторанов.

Некоторых грабителей задержали после погони по близлежащим улицам, где сконцентрировано большинство магазинов класса "люкс". По словам очевидцев, преследование сопровождалось выстрелами в воздух.

После задержания у преступников изъяли награбленное, а также револьвер 44-го калибра.