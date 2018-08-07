Обнародованы новые подробности теракта в Барселоне в 2017 году

Газета La Vanguardia сообщает о новых подробностях теракта 17 августа 2017 года. Юнес Абуякуб двигался на белом Fiat Talento по бульвару. Он сбил насмерть нескольких человек, после чего остановил машину и собирался бежать. За 13 секунд, которые он потратил на то, чтобы выбраться из фургона к нему успел подбежать турист из Италии. Он находился в 50 м от террориста и за минуту до этого спас жену и дочь от смерти под колёсами.

Итальянец Антонио в тот же день дал показания в полиции, которые впоследствии нашли своё подтверждение на записях с камер видеонаблюдения. Когда мужчина приблизился к фургону, он и Абуякуб почти одновременно открыли дверь машины. Террорист пытался спугнуть его, указав на пояс с криками «бомба!». Турист, тем не менее, понял, что тот блефует, и схватил его за руку, но преступнику удалось выскользнуть и скрыться в направлении рынка Бокерия.