Террористы фотографировали Саграда-Фамилию за несколько дней до атаки

Юнес Абуякуб, террорист, совершивший наезд на пешеходов на бульваре Рамбла в Барселоне, за несколько дней до теракта фотографировался у Храма Святого Семейства, что подкрепляет версию о том, что собор был одной из целей исламистов.

17 августа исполняется год с момента терактов в Барселоне и Камбрильсе, которые унесли 16 жизней. 8 участников террористической ячейки также погибли. В результате их действий пострадали сотни человек.

Следствие долгое время прорабатывает версию о том, что бульвар Рамбла был «запасным вариантом» группы. Считается, что джихадистам пришлось прибегнуть к нему из-за того, что в доме в Альканаре, где они готовились к терактам, произошёл взрыв, и действовать по первоначальному плану было невозможно.

Эта версия подтверждается показаниями французского туриста, который обратился в Гражданскую гвардию. По его словам, за 4 дня до событий на бульваре Рамбла, он сфотографировал Абуякуба перед Саграда-Фамилией. 13 августа после полудня мужчина с семьёй направлялся в базилику, когда к нему подошёл молодой человек и попросил сделать фото на фоне достопримечательности. Турист сделал 6 снимков у фасада храма на улице Сардения. На фотографиях был запечатлён фасад Страстей, вход и пересечения Сардения с улицами Провенса и Майорка. Позже, уже после терактов, француз узнал молодого человека, увидев его изображения по телевизору.

На то, что Саграда-Фамилия была одной из мишеней террористов, указывают и другие факты, в том числе свидетельства выжившего после взрыва в Альканаре члена группировки Мохаммеда Хули, который заявил, что они собирались атаковать церкви Барселоны, и публикация ДАИШ от 6 августа 2016 года с потенциальными целями для атак.