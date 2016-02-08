На севере Испании объявлено штормовое предупреждение

В понедельник в северных провинциях Испании было объявлено штормовое предупреждение из-за высоких волн и шторма. На побережьях Ла-Коруньи, Луго и западной Астурии действует «красный» уровень тревоги, максимальный из всех возможных. В других районах, в том числе в Понтеведре, Кантабрии, Бискайе и Гипускоа, объявлено «оранжевое» предупреждение. Во внутренней части Ла-Коруньи и Луго, а также в Бургосе, Риохе и Валенсии объявлена «желтая» тревога.

Испанское государственное метеобюро Aemet прогнозирует волны высотой от 8 до 9 метров на северном побережье страны, а также ветер со скоростью 70-90 км/ч.

Впрочем, пока на севере бушует стихия, в других регионах Испании установилась нетипичная для этого сезона теплая погода. Так, в Аликанте, Малаге, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Санта-Крус-де-Тенерифе температура воздуха достигнет отметки в 22 градуса.