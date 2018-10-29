На рынке в Валенсии предприниматель выбросил 10 тысяч евро из окна во время рейда налоговой

Налоговая инспекция Испании проводит по всей стране масштабную операцию по борьбе с мошенничеством. Проверки проходят на оптовых плодоовощных рынках.

Операция Carpo в общей сложности охватывает 75 рынков в 13 автономных сообществах. В налоговой инспекции сообщают, что некоторые оптовики скрывают часть своих продаж с помощью специальных программ учёта, которые позволяют изменять суммы транзакций.

В ходе одного из таких рейдов на рынке Mercavalencia в Валенсии один из предпринимателей попытался избавиться от улик перед приходом агентов. Он достал из сейфа ящик и выбросил его в окно. По информации телеканала Antena 3, внутри было 10 тысяч евро наличными и некоторые документы.

В общей сложности инспекции коснутся 80 налогоплательщиков: 60 организаций и 18 физических лиц в Андалусии, Арагоне, Астурии, на Балеарских и Канарских островах, в Кантабрии, Кастилии и Леоне, Эстремадуре, Галисии, Мадриде, Мурсии, Риохе и Валенсии.

В Налоговой инспекции отметили, что ряд компаний представлял завышенную долю наличных поступлений. В некоторых случаях она достигала 80% от общего объёма продаж, что заметно превышает средний показатель для оптовиков, занимающихся фруктами. В ведомстве также заявили, что программы, использовавшиеся нарушителями для сокрытия продаж, будут запрещены с введением нового пакета мер по борьбе с мошенничеством.