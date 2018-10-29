Мурены на Балеарских островах погибли от энцефалита

Сначала мёртвую рыбу заметили на пляже Talamanca в столице острова, затем трупы начали появляться на Platja d'en Bossa и в Санта-Эулалия. За десять дней специалисты насчитали более 50 мёртвых мурен на Ибице, а после их стали находить и на острове Форментера. Общее количество погибших особей превысило 220, в связи с чем была начата детальная проверка.

Лаборатория морских исследований выяснила, что в организмах мурен присутствовал бетанодавирус, который вызывает болезнь вирусной энцефалопатии и ретинопатии. Как поясняют в муниципалитете, это заболевание проявляется в атрофии нервной ткани, нарушении моторики и слепоте, но при этом ранее у мурен оно не было зафиксировано. Заболеваемость у рыб растёт с повышением температуры воды более 20ºC. Власти добавляют, что в 2011-2012 году эта болезнь поразила окуней у берегов Майорки и Менорки.

В лаборатории продолжают исследования, чтобы установить штамм вируса, хотя отмечается, что даже получив эти данные, остановить массовую гибель мурен не удастся.