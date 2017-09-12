На пляже в Аликанте нашли закопанный в песок скелет

Национальная полиция Испании ведёт расследование о происхождении человеческих останков, которые были закопаны в песок на пляже El Saladar в Аликанте.
По информации агентства Europa Press, скелет долгое время пролежал в земле. Как сообщают в полиции, предположительно, речь идёт о молодом человеке или подростке, поскольку его рост составлял около полутора метров.
Кости в субботу днём обнаружил мужчина, выгуливавший на пляже собаку. Он заметил, что из земли выступали части фигуры, похожей на скелет, и незамедлительно сообщил о своей находке в полицию. Примечательно, что этот же человек несколько месяцев назад наткнулся на другие человеческие останки неподалёку.
Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили, что кости принадлежали человеку. Позже скелет извлекли и направили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить его происхождение. Специалисты также попытаются установить личность погибшего.Темы: Происшествия Аликанте