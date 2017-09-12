Мошенники пишут пользователям Whatsapp от имени магазина Zara

Национальная полиция Испании разместила на своей странице в Твиттере предупреждение о новой попытке мошенничества с помощью приложения Whatsapp. Злоумышленники рассылают пользователям мессенджера сообщения, в которых предлагают скидочные купоны на 150 евро в сети Zara в обмен на заполнение формы с личными данными.

Правоохранители сообщили, что объявление о скидках не является официальной промо-акцией компании Zara. В полиции отмечают, что мошенники могут воспользоваться личными данными, которые указывает пользователь, для распространения вирусов.

Использование подобных методов в преступных целях – не редкость. Так, несколько месяцев назад злоумышленники склоняли граждан совершить платный звонок или предоставить личные данные на сайте под предлогом участия в кастинге для шоу Gran Hermano 18 или La Voz. Год назад пользователям Whatsapp приходили сообщения о сертификатах на покупки в магазинах сети Mercadona на сумму 250 евро, которые также оказались обманом.