На борту разбившегося в Иране самолёта было две испанки

В числе пассажиров, находившихся на борту частного самолёта, который разбился 11 марта на территории Ирана, было две испанки.

Самолёт направлялся в Стамбул из ОАЭ, где девушки праздновали девичник. Все 11 человек на борту, включая экипаж, погибли. Шесть пассажирок были гражданками Турции. Среди них была Мина Башаран, 28-летняя наследница турецкого бизнесмена Хусейна Башарана. В следующем месяце у неё должна была состояться свадьба.

Самолёт разбился в гористой местности в провинции Исфахан, в 370 км от Тегерана. Воздушное судно принадлежало компании Basaron Holding. По словам очевидцев, один из двигателей загорелся, и самолёт врезался в гору. На место происшествия, где после аварии разгорелся пожар, выехали шесть спасательных бригад.

На борту во время аварии находились одни женщины. Экипаж также состоял из двух женщин-пилотов и одной бортпроводницы.