Испанская полиция изъяла крупную партию поддельной атрибутики «Гарри Поттера»

Испанская полиция провела рейд по магазинам игрушек, в результате которого была изъята крупная партия товаров общей стоимостью около 300 тысяч евро, которые являлись поддельными аксессуарами, посвящёнными вселенной «Гарри Поттера».

Всего было изъято 10 тысяч товаров, которые выдавались в одном из магазинов Барселоны за официальную продукцию компаний Disney или Warner Bros. Среди них мантии, галстуки и шарфы учеников Хогвартса – школы волшебства, созданной британской писательницей Джоан Роулинг, а также поддельные волшебные палочки и копии совы Хедвиг. Конфискованные товары были преимущественно китайского производства.

38-летняя менеджер магазина была арестована, её обвиняют в преступлениях, связанных с правами на объекты промышленной собственности.

В полиции сообщают, что этот рейд был частью крупной операции против контрафактных товаров, которые попадают в Испанию из Китая по морю и другими путями.