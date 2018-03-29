Мадридский парк Ретиро закрыли на неделю из-за несчастного случая

Инспекция и ликвидация деревьев, которые представляют угрозу, проводится в Ретиро и других парках испанской столицы из-за несчастного случая на прошлой неделе. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало и насмерть придавило 4-летнего мальчика.

Как сообщает ABC со ссылкой на источники в муниципалитете, к концу недели станет ясно, необходимы ли дополнительные проверки. До пятницы будут также закрыты Кинта-де-лос-Молинос, Эль-Капричо и частично парк им. Хуана Карлоса I. Розарий в Западном парке будет закрыт до 3 апреля. Кинта-де-Торре-Ариас открывается в среду.

В Совете по окружающей среде и мобильности сообщили, что в связи с несчастным случаем в минувшую субботу, не исключено, что регламент для парков и садов при неблагоприятных погодных условиях изменится. Подготовка к пересмотру правил уже ведётся, и в мае-июне могут быть введены новые меры во избежание повторения таких инцидентов.