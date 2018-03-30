В школы и отели Майорки поставляли просроченное мясо

Национальная полиция Испании задержала трёх человек и конфисковала 50 тонн мяса у компании, которая поставляла продукты питания ненадлежащего качества в различные учреждения Майорки: от отелей до учебных заведений.

В числе задержанных – владелец мясной компании и два менеджера, которые обвиняются в мошенничестве, подделке документов, нарушении санитарных и трудовых норм. Деятельность компании приостановлена.

Производство расположено в Маррачи. При обыске в одной из холодильных камер полиция обнаружила более 30 тонн замороженного мяса с истёкшим сроком годности. Также на предприятии имелись и другие просроченные продукты: консервы, копчёности, полуфабрикаты. Чтобы продолжать поставки просроченного продукта на предприятии подделывали этикетки. В некоторых случаях , чтобы увеличить вес продуктов, их размораживали и добавляли свиные органы и кровь. В одной из изъятых партий была обнаружена бактерия сальмонелла.

Среди клиентов мясной компании были рестораны, отели и учебные заведения Майорки.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные нарушения трудового законодательства. Сотрудники компании работали сверхурочно, не получая за это оплаты, иногда их лишали заслуженного отпуска, а также заставляли подписывать платёжные ведомости на большие суммы, чем они фактически получали.