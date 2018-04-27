Лодка с нелегалами перевернулась у берегов Альмерии

Пять нелегальных иммигрантов утонули в результате крушения лодки в 15 милях к юго-востоку от острова Альборан в провинции Альмерия. 17 человек удалось спасти.

Пострадавшие сообщили сотрудникам Красного креста, что на момент отправления из Марокко в лодке находилось около 35 человек. Таким образом, ещё 10-15 человек могли пропасть без вести.

Инцидент произошёл рано утром 25 апреля. Персонал Красного креста оказал помощь пострадавшим, которые прибыли в порт «с признаками переохлаждения и в состоянии шока». Сотрудники неправительственной организации также отметили, что нелегальные иммигранты дают противоречивые сведения о пропавших.

Один из пострадавших – 15-летний подросток, которого эвакуировали на спасательном вертолёте для последующей госпитализации. Он находится под наблюдением медиков.