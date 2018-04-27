Сотрудник баскской полиции застрелил на улице быка

Быка перевозили в грузовике, однако его двери не были заперты, и когда автомобиль остановился на светофоре, животное сбежало. Испуганный и дезориентированный бык бегал по улицам города, пока скотоводы и сотрудники полиции пытались его поймать. Бык добрался до железнодорожной станции и пересёк парковку, где повредил несколько машин. Как сообщают местные СМИ, когда животное оказалось на улице Нервион, один из агентов произвёл смертельный выстрел.

Защитники животных обрушились на полицейского с критикой. Партия PACMA опубликовала в Сети видео, на котором запечатлён момент, когда бык падает на землю, сражённый выстрелом. В социальных сетях запись посмотрело более 66 тысяч человек, многие из которых выразили своё возмущение в связи с инцидентом. Пользователи обвинили полицию в жестоком обращении с животными.