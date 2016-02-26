Каталонские спасатели рассказали, как найти потерявшегося ребенка

Испанские специалисты создали небольшой GPS-аппарат Wayo, оснащеный сим-картой и позволяющий определить точное местоположение человека. Как сообщает La Vanguardia, он может быть очень полезен для родителей с маленькими детьми или родственников пожилых людей. "Многие организации, работающие со стариками, уже проявили интерес к нашему проекту. Мы рекомендуем его лицам, страдающим болезнью Альцгеймера, которые не могут пользоваться мобильным телефоном", - объясняет Лоренцо Балланти, один из разработчиков устройства.

Глава спасательной службы Жироны Ферран Гарсия признал, что наличие подобных устройств существенно упрощает поиски потерявшихся детей, так как мобильные приложения фиксируют последнее местоположение и позволяют определить его, даже если батарея в гаджете уже села.

Впрочем, аналогичные функции могут выполнять и гораздо более распространенные и знакомые пользователям приложения. "Мессенджер Whatsapp стал одним из наших лучших помощников. Если человек потерялся, имея при себе смартфон, мы объясняем ему, как выслать нам свое местоположение, и выезжаем на помощь", - объясил Гарсия. Похожим образом работает и программа экстренных служб My112. Достаточно просто запустить ее, и операторы автоматически узнают, где находится человек – равно как и при звонке на общий номер 112.

В любом случае, каталонские спасатели рекомендуют снабдить детей отличительными знаками, которые позволят максимально быстро связаться с их родственниками в случае необходимости. "Это могут быть браслеты, цепочки или любые другие аксессуары с указанием имени ребенка и контактным телефоном родителей или опекунов", - разъяснил Ферран Гарсия.

Впрочем, по мнению спасателей, важнее всего научить ребенка правильно вести себя в местах скопления народа – а именно, не упускать родителей из виду и не отходить от них слишком далеко. "Мы должны рассказать детям, что делать, если они потерялись или не видят нас. Необходимо, чтобы они оставались на том же месте: в подавляющем большинстве случаев малышей находят в радиусе 150 метров от точки, где их видели в последний раз".