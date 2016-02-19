В центре Мадрида прошла манифестация таксистов

В минувший четверг испанские таксисты устроили митинг в центре Мадриде с требованием урегулировать деятельность в секторе. Как сообщают информагентства страны, в ходе манифестации они бросали пиротехнику и яйца в своих коллег, продолживших работу в момент собрания.

По словам организаторов, к акции присоединились 5000 таксистов изо всех регионов Испании, а также из Франции, Португалии и Бельгии. Они собрались на столичной площади Колон в знак протеста против доклада, опубликованного Национальной комиссией по вопросам рынка и конкуренции (CNMC). Его авторы призвали правительство отменить некоторые положения, которые регулируют деятельность компаний, занимающихся арендой автомобилей с водителем, принятые в ноябре 2015 года.

Из-за манифестации движение между площадью Колон и штаб-квартирой CNMC на улице Алькала было перекрыто, что вызывало серьезные заторы на близлежащих улицах.

По словам председателя профессиональной ассоциации таксистов Мигеля Анхеля Леаля, CNMC «стремятся устранить контроль в отрасли в угоду международным компаниям, которые абсолютно не заинтересованы в развитии испанской экономики, благополучии населения страны и создании рабочих мест». «Мы понимаем, что это учреждение должно защищать интересы граждан, но в этом случае оно выступает в качестве палача для более чем 100 000 семей, живущих за счет сектора таксоперевозок», - отметил Леаль.

Кроме того, он добавил, что таксисты уже связались с партиями PSOE и Podemos. «В первую очередь в потере полномочий CNMC заинтересовано само правительство», - считает Леаль. «Комиссия связывает их по рукам и ногам: как только власти создают новые законы, приходит CNMC и все портит. Это просто банда хорошо устроившихся господ», - заявил он.

В свою очередь председатель Ассоциации индивидуальных предпринимателей (ATA) Лоренцо Амор подчеркнул, что представители сектора перевозок согласны с идеей «совместного потребления», однако считают, что «все, кто приходит на рынок, должны платить соответствующие налоги и сборы». «Некоторые международные платформы, названия которых не нуждаются в упоминании, пытаются конкурировать при неравных условиях», - отметил Амор.

По мнению председателя Андалусской федерации такси Мигеля Руано Браво, политика этих проектов направлена против потребителей. «Их тарифы зависят от уровня спроса, в то время как в секторе такси они остаются неизменными», - заявил Руано Браво.

Манифестация прошла без заметных происшествий. Впрочем, одной из столичных жительниц потребовалась помощь экстренных служб: в нее попала петарда, запущенная из колоннны.