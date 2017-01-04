Испанские пограничники задержали женщину с африканцем в чемодане

Гражданка Марокко попыталась пересечь испанскую границу с чемоданом, в котором сидел 19-летний уроженец Габона. При прохождении пограничного контроля женщина заметно нервничала, что насторожило сотрудников Гражданской гвардии. Они попросили ее открыть чемодан. Внутри находился африканец, который к тому моменту уже был без сознания. Пограничники отмечают, что нелегал подвергал свою жизнь риску, так как мог задохнуться без кислорода.
При себе у 19-летнего уроженца Габона не было никаких документов. Между тем, 22-летняя женщина, которая пыталась провезти его через границу, по мнению сотрудников правоохранительных органов, работала на контрабандистов. Если это будет доказано, ей грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.
Темы: Происшествия