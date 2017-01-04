В Испании расследуют обстоятельства стрельбы в Барселоне

Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства стрельбы в Барселоне, в результате которой один человек погиб и еще двое получили ранения. Уже появилась основная версия случившегося.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на улице Меридиана. По последним данным, убийца действовал хладнокровно и профессионально. Он подошел к автомобилю, в котором находились пять человек - граждане Доминиканской Республики, и открыл огонь. В машине были три женщины и двое мужчин. Именно мужчины были целью киллера, говорят следователи. Один сидел на заднем сиденье, а другой - за рулем. Всего убийца выстрелили около 10 раз. Пассажир был убит на месте, а водитель в критическом состоянии доставлен в госпиталь.

На сегодняшний день основной версией считается сведение счетов между противоборствующими преступными группировками.