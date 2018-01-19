Испанская полиция изъяла 745 кг кокаина и задержала 9 наркоторговцев

В результате совместной операции испанской и португальской полиции раскрыта сеть наркоторговцев, специализировавшихся на перевозке кокаина. Правоохранители изъяли 745 килограммов наркотических веществ, которые под видом партии фруктов следовали в порт Лиссабона.

Как сообщает полиция, были задержаны девять членов преступной группы, в том числе два колумбийца, которые возглавляли её. Кроме того, в Пинто и Нуэво-Бастан (Мадрид) были обнаружены две лаборатории. В ходе обысков было изъято 400 тысяч евро и различное оборудование, включая прессы, весы, упаковочные машины, а также документация, подтверждающая совершение преступлений.

Часть изъятого кокаина была спрятана внутри ананасов, из которых предварительно извлекли мякоть, и заполнили освободившееся пространство цилиндрами с кокаином, которые были покрыты воском жёлтого цвета.