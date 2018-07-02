Испанская официантка украла у клиента выигрышный лотерейный билет

Билет принадлежал местному жителю. Он проверил его в одном из центров Bonoloto в Саламанке и, узнав о выигрыше в 38 833 евро, зашёл в кафе, где был постоянным клиентом. Мужчина поделился радостной новостью с сотрудниками заведения и показал им билет с двумя прилагающимися квитанциями. Выйдя из кафе, он обнаружил, что билет пропал. В поисках «лотерейки» мужчина вернулся к официантам, но они заверили, что не видели билет.

После случившегося мужчина решил обратиться в полицию. Он предоставил копию билета, которую ему выдали в центре Bonoloto. Позже мужчина вновь пришёл в полицию и сообщил, что одна из официанток кафе угрожала ему и требовала забрать заявление.

Через некоторое время следователям стало известно о выплате выигрыша. Деньги были обналичены в одном из банков по билету, который совпадал с представленной копией и соответствовал дате розыгрыша – 9 апреля. Задержание состоялось 24 июня.