У пляжа Барселонеты найдены сотни мёртвых рыб

Городская гвардия Барселоны начала расследование в связи с обнаружением сотен мёртвых рыб на поверхности воды у пляжа в квартале Барселонета.

Большинство мёртвых рыб относятся к виду Leporinus obtusidens, также известному как бога. Также среди мёртвых особей были сардины.

Агенты подразделения по возобновляемым морским ресурсам собрали около двух десятков образцов и доставили их в лаборатории Бельятеры и Аквариума Барселоны. Как сообщила Городская гвардия на своей странице в Twitter, предварительные анализы, обследование жабр и внутренних органов показали, что они были здоровы.

Предполагается, что рыбу могли выбросить в воду с какого-то рыболовного судна. В то же время, пока не исключается версия сброса в воду некого вещества, которое могло навредить рыбе.