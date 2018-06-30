Испанцев предупреждают о возможной утечке пользовательских данных с портала Ticketmaster

Хакеры получили доступ к онлайн-платформе по продаже билетов Ticketmaster и предположительно завладели сведениями о клиентах портала, включая личные данные и финансовую информацию.

В официальном заявлении компании сообщается, что кибератака была зафиксирована 23 июня. Ticketmaster разослала своим клиентам из разных стран, в том числе из Испании, электронные письма с предупреждениями и рекомендациями. В компании отмечают, что достоверно неизвестно, попали ли данные испанских клиентов в руки третьих лиц. В то же время на портале советуют всем пользователям принять меры предосторожности.

На портале заверяют, что технические специалисты работают над выяснением объёма утечки данных. Кроме того, Ticketmaster сотрудничает с банками и платёжными системами, выпускающими карты, которые использовались для оплаты покупок на сайте.

Среди данных, которые могли попасть к хакерам, имена, физические и электронные адреса, номера телефонов, информация о платежах и пользовательские данные.

В первую очередь, Ticketmaster рекомендует клиентам сменить пароль для входа на сайт и внимательно следить за банковскими операциями. Портал дополнительно запустил специальную страницу для обращений по поводу этого инцидента.