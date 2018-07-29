Группа таксистов перевернула автомобиль в аэропорту Барселоны

Конфликт таксистов Барселоны с компаниями Uber или Cabify, продолжается и включает новые проявления агрессии со стороны работников сектора.
В пятницу, 27 июля, во время второго дня забастовок службы такси, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как группа протестующих окружает автомобиль одной из компаний VTC на парковке в Терминале 1 аэропорта Барселоны «Эль Прат», и в конечном итоге опрокидывает его.
Инцидент произошёл около 20:00. Никто не пострадал, так как во время происшествия внутри автомобиля никого не было. На кадрах заметно, как в машине разбиваются некоторые стёкла.
В профсоюзе Élite taxi сообщили, что полиция в пятницу задержала в аэропорту 14 манифестантов, всех их позже отпустили.
На прошлой неделе произошёл ещё один инцидент, вызвавший резонанс, во время которого таксисты напали на машину Cabify с пассажирами внутри.Темы: Происшествия Барселона