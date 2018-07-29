Таксисты перекрыли одну из главных улиц Барселоны

Таксисты Барселоны продолжают протестовать против выдачи лицензий на предоставление услуги аренды автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются компании Uber и Cabify для работы в каталонской столице. Утром 28 июля водители такси перекрыли один из главных проспектов города – Гран-Виа.

В мэрии Барселоны сообщили, что таксисты заблокировали движение на участке между улицами Энтенса и Жирона. В этот район были направлены сотрудники Городской гвардии, которые перенаправляли автомобили в объезд.

Кроме того, ночь на 28 июля таксисты также провели на проспекте Гран-Виа. Большинство ночевало внутри своих автомобилей, некоторые поставили палатки. Солидарность с барселонскими таксистами проявили их коллеги из других частей страны, таких как Бильбао и Сарагоса, которые также присоединились к акции.

Забастовка продолжается уже трое суток, после того как Суд Каталонии временно приостановил действие регламента, который ограничивал лицензирование сервиса VTC.