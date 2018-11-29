Электросамокат насмерть сбил пожилую испанку

Инцидент произошел в одном из муниципалитетов под Барселоной. По данным испанских СМИ, самокат ехал со скоростью около 30 километров в час. На нем находились два молодых человека. Они сбили 92-летнюю женщину, которая упала и ударилась головой. Ее доставили в госпиталь, где она скончалась через несколько дней.

Ранее в Испании произошел первый случай гибели человека, управлявшего электросамокатом.