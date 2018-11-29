У испанского депутата случился инфаркт в США после судебного заседания

Испанский депутат Франсиско Молинеро Ойос пережил инфаркт миокарда во вторник, 27 ноября, во Флориде (США), куда он прибыл, чтобы поддержать в суде американца испанского происхождения Пабло Ибара, который обвиняется в тройном убийстве.

Приступ настиг депутата Народной партии от Альбасете перед обратным вылетом в Мадрид. Как сообщили его спутники, политик находится под наблюдением врачей.

Молинеро Ойос является заместителем председателя Комиссии юстиции испанского парламента. Он отправился в США в составе парламентской делегации, чтобы присутствовать на начальном этапе слушаний.

46-летнего Ибара обвиняют в убийстве трёх человек в 1994 году. Он уже провёл в тюрьме 24 года по этому обвинению, 16 из которых – в качестве приговорённого к смертной казни.

Сам Ибар отрицает вину. Смертный приговор был обжалован и два года назад аннулирован за недостаточностью доказательств вины подсудимого, в связи с чем были начаты новые слушания.

Испанские депутаты отправились во Флориду не только чтобы поддержать подсудимого, но и чтобы выразить несогласие со смертной казнью как таковой.