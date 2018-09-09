Американский дрон-разведчик разбился у берегов Кадиса

Один из крупнейших в мире военных дронов, который находился на вооружении армии США, разбился 26 июня 2018 года у испанских берегов неподалёку от Кадиса.

По информации издания The Drive, которую подтвердили в Центре безопасности ВВС США, один беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk упал в Средиземное море. После этого была проведена секретная операция по поднятию его фрагментов со дна моря. Их доставили назад в США для проведения анализа.

В заявлении американского департамента обороны сообщается, что ведётся расследование инцидента, и его подробности не разглашаются.

Каждый такой летальный аппарат стоит порядка 220 млн долларов. Дальность полёта RQ-4 Global Hawk составляет 25 тысяч км. Беспилотник может находится в воздухе 36 часов подряд. Размах крыльев составляет 35 м, а грузоподъёмность – 1600 кг. За один день дрон может облететь до 100 тысяч км2.