В Риохе нашли труп предпринимателя в канаве

Гражданская гвардия Риохи начала расследование дела о смерти 42-летнего местного предпринимателя, связанного с животноводческим сектором. Его тело было обнаружено в оросительном канале в муниципалитете Альфаро.

Супруга погибшего в прошлую среду обратилась в полицию, после того как мужчина не пришёл домой ночевать. Агенты Гражданской гвардии приступили к поискам, задействовав для этих целей вертолёт. Тело уроженца Альдеануэва-де-Эбро было найдено на следующий день на участке, прилегающем к владениям его семьи. По информации Efe, руки мужчины были связаны и смерть была насильственной. Труп доставили в Институт судмедэкспертизы, где было проведено вскрытие.

Расследование продолжается, но пока полиция придерживается версии о сведении счётов.

Семья фермеров хорошо известна в муниципалитете Альдеануэва-де-Эбро с населением в 2800 человек, и сообщение о смерти предпринимателя вызвало беспокойство среди жителей.

Сам мужчина вместе с женой и двумя детьми проживал в Калаорре. Им принадлежит несколько ферм в Альдеануэва-де-Эбро и Альфаро.