5 лет тюрьмы за граффити на исторических зданиях Малаги

Французский уличный художник, известный под псевдонимом Invader, может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет за рисунки на исторических зданиях Малаги.

В прошлом году художник, обосновавшийся в Малаге, начал создавать мозаики на зданиях по всему городу, в том числе в историческом центре: на стенах Епископского дворца и Дворца Салинас, которые находятся под защитой Закона об историческом наследии Андалусии.

Суд Малаги рассматривает дело о правонарушении, для которого предусматривается наказание в виде штрафа или тюремного наказания сроком от 3 до 5 лет. Суд запросил у администраций зданий, стены которых стали холстом для уличного художника, провести расчёты о размере нанесённого ущерба.

В то же время, судебный процесс вызывает споры, поскольку ряд представителей власти считает, что 29 мозаик, появившихся на исторических зданиях, являются уличным искусством и должны остаться на своих местах.