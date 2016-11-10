В Испании по-разному отреагировали на победу Трампа

Испанские СМИ активно освещают победу Дональда Трампа на выборах. Премьер-министр Мариано Рахой поздравил 45-го по счету президента Америки через Twitter. "Испания будет и дальше работать над укреплением отношений с США, нашим незаменимым партнером", - заявил он.

Не остались в стороне и левые, которые призвали общество к объединению усилий и защите демократии в свете победы Трампа. Лидер партии Podemos Пабло Иглесиас написал в своем микроблоге: "Вакцина против фашизма Трампа – социальная справедливость и права человека, а не истеблишмент. В США есть люди, которые будут сопротивляться".

Похожей точки зрения придерживается и мэр Барселоны Ада Колау. "Сейчас мы видим мир, в котором как никогда необходимо объединить силы и в буквальном смысле встать на защиту демократии и прав человека".

В свою очередь лидер центристской партии Ciudadanos Альберт Ривера отметил: "Мы должны подумать над тем, почему был избран именно Трамп? Потому что альтернативных проектов предложено не было".

В среду в 6 утра газета El País выпустила специальный номер с заголовоком "США попали в руки агрессивного популизма Трампа".