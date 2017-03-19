Террористическая группировка ЭТА объявила о полном разоружении

Баскская террористическая группировка ЭТА заявила, что в течение месяца проведет полное и окончательное разоружение. Представители ЭТА готовы выдать властям списки всех тайников с оружием и боеприпасами, сообщают испанские информационные агентства. Несмотря на то, что ЭТА уже довольно давно не ведет активной террористической деятельности, на границе Испании и Франции то и дело находят тайники с оружием.

Данные о тайниках будут переданы через посредников, а контролировать процесс разоружения будет международный комитет, созданный в 2011 году. "ЭТА поручила нам провести разоружение ее арсенала, и вечером 8 апреля ЭТА будет полностью разоружена", — заявил французской газете Monde представитель левой организации Bizi, связанной с баскскими сепаратистами, Эчеверри Чеч.

Между тем в испанском правительстве считают, что этого недостаточно. По словам премьер-министра Мариано Рахоя, члены террористической организации неохотно сотрудничают со следствием и не предоставляют информацию о более чем 300 убийствах, совершенных боевиками.