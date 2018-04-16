Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы Барселоны

Как передает ТАСС, акция в поддержку заключенных под стражу каталонских политиков началась примерно в 12:50 по местному времени. К митингу присоединились представители регионального парламента, а также сторонники различных партий и объединений, поддерживающих выход автономии из состава пиренейского королевства. Дата демонстрации совпала с годовщиной (ровно полгода назад) взятия под стражу бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса, кандидатура которого была выдвинута на пост главы регионального правительства.

Некоторые участники акции принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости. Собравшиеся выступают за свободу и соблюдение прав содержащихся в тюрьме политиков, а также скандируют лозунги в поддержку бежавших из Испании бывших членов регионального правительства и экс-депутатов. "Мы хотим видеть вас дома", - говорится на одном из плакатов участников митинга.