Штаб-квартира европейской миссии по борьбе с пиратами переедет в Испанию

Центр военно-морской миссии Евросоюза Atalanta переедет из Лондона в испанский порт Рота (Кадис) после того как Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Миссия начнёт работу в Испании с 29 марта 2019 года. Страны ЕС также договорились о том, чтобы перенести во французский порт Брест офис организации Центр морской безопасности Африканского рога, который отвечает за информирование кораблей об угрозах со стороны пиратов у берегов Сомали.

Миссия Atalanta была запущена в 2008 году на фоне пиратских действий неподалёку от берегов Сомали, в том числе угона испанского рыболовецкого судна в 2009 году. В ЕС было принято решение о продлении операции до конца 2020 года.

Максимальное количество пиратских нападений в Индийском океане близ берегов Сомали в 2011 году достигло рекордного значения, которое составляет 176 случаев. В 2017 году их число упало до 7, а в текущем году был зарегистрирован лишь один такой случай.