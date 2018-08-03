Мадрид начал диалог с сепаратистскими лидерами

Новое социалистическое правительство Испании начало переговоры с каталонскими сепаратистскими лидерами. Впервые за последние 7 лет политики сели за стол переговоров. Историческая встреча состоялась 1 августа.

Переговоры представителей центрального и регионального аппарата проходили в здании Правительства Барселоны и продолжались почти 4 часа.

До этого 10 июля на встрече в Мадриде испанский премьер-министр Педро Санчес и глава Каталонии Ким Торра договорились о возобновлении работы специальной комиссии, которая не собиралась с 2011 года.

Санчес, пришедший к власти в июне после вынесения вотума недоверия Мариано Рахою, пообещал улучшить отношения с каталонцами. Сторонники независимости Каталонии поддержали Санчеса при вынесении вотума и в ответ потребовали конкретных действий.

Сепаратистские лидеры хотят обсудить возможность проведения нового референдума о независимости Каталонии и призывают Мадрид освободить политических заключённых.

По словам главы каталонской делегации Меричель Батет, центральное правительство в ходе переговоров вновь обозначило свою позицию против проведения референдума, сославшись на положения испанской Конституции, а по поводу политиков в тюрьме отметило, что этот вопрос входит в компетенцию судов.

Единственное, о чём стороны смогли договориться на встрече – дата проведения нового заседания комиссии, которое должно состояться до конца года.