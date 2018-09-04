Санчес выступает за проведение референдума о самоуправлении в Каталонии

Председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что поддерживает проведение референдума о самоуправлении в Каталонии.

«Мы хотим вести диалог и разрешить политический кризис. Финальным событием должно стать голосование», – сказал испанский премьер-министр. Он также подчеркнул, что если в Каталонии и должен проводиться референдум, то он должен касаться самоуправления, а не самоопределения и независимости.

По словам Санчеса, предложение центрального правительства для Каталонии основывается на трёх осях: самоуправление, конституция и Европа.

По мнению главы правительства, политические проблемы в автономном сообществе связаны с тем, что не было проведено голосование по поводу статуса региона, в связи с чем, он считает, что плебисцит должен касаться нового Каталонского статута.

Санчес отметил необходимость диалога, чтобы выйти из тупиковой ситуации, но заявил, что правительство Испании готово разговаривать с каталонскими властями только в рамках двусторонних комиссий.

Политик упомянул в своём выступлении жёлтые ленты, которые были развешены по всей Каталонии, высказавшись против символов, которые не сплачивают, а разъединяют общество. Он также заметил, что «в Каталонии на кону не независимость, а мирное сосуществование»

Помимо этого, в своей речи он сообщил, что в октябре-ноябре состоятся выездные заседания Совета министров в Каталонии и Андалусии.

В свете поступивших запросов в правительство об изменении наказания для политических заключённых, премьер-министр напомнил женералитату, что прокуратура обладает независимыми полномочиями.

Глава правительства обратился и к 155 статье Конституции, добавив, что это легитимный инструмент, который может использоваться в регионах, но выразил надежду на то, что в Каталонии больше не потребуется введение прямого управления.