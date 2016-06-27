Рахой попытается сформировать правительство с социалистами

Победивший на выборах в Испании 26 июля лидер Народной партии Мариано Рахой в ближайшее время приступит к переговорам, чтобы заручиться поддержкой лидера Испанской рабочей социалистической партии Педро Санчеса, чтобы сформировать правительство. Рахой призвал лидеров других политических партий проявить ответственность и сформировать правительство до августа, чтобы не потребовалось проводить выборы в третий раз.

Рахой пообещал, что постарается эффективно провести переговоры с Санчесом, чтобы договориться по основным вопросам, в которых эти политические противники расходятся. Лидер Народной партии рассказал, что в воскресенье Санчес звонил ему, чтобы поздравить с победой, а Рахой поблагодарил его за звонок и выразил надежду на скорейшую встречу, на что лидер социалистов согласился.

Рахой выразил желание «сформировать правительство в ближайшее время и начать управлять» как можно скорее. Он подчеркнул, что политический вес сейчас имеют еще две партии: Podemos и «Граждане». Лидер Народной партии также заявил, что особенно доволен результатами выборов, достигнутыми в Андалусии, Валенсии и Галисии.