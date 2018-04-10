Рахой обещает скорое завершение каталонского кризиса

Председатель правительства Испании Мариано Рахой заверил, что в скором будущем каталонский кризис будет всего лишь «плохим воспоминанием», а Испания останется единой, будучи «образцом» демократии и уважения прав человека.

Такое заявление Рахой сделал в ходе выступления на закрытии съезда Народной партии в Севилье после того, как министр юстиции Германии Катарина Барлей поприветствовала решение немецких властей освободить Карлеса Пучдемона из-под стражи.

Премьер-министр Испании заявил, что применение 155 статьи Конституции было «тяжелейшим» решением, которое правительство было вынуждено принять во время каталонского кризиса. Глава правительства также выразил надежду на то, что такая ситуация не повторится. При этом, по его словам, использованные механизмы являются «заделом на будущее».

Рахой подчеркнул, что испанское законодательство в стране «правит больше чем любой президент, партия или проект». Он вновь высказался против вступления Пучдемона в должность председателя каталонского правительства из-за судебного преследования и призвал сформировать в автономной области жизнеспособное правительство.