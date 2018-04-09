Испанский премьер отправляется в Аргентину

Впервые за десять лет испанская правительственная делегация отправляется в официальным визитом в Аргентину. Премьер-министр Мариано Рахой и министр иностранных дел Альфонсо Дастис встретятся со своими аргентинскими коллегами, в том числе с президентом Маурисио Макри. Будет обсуждаться ситуация в Венесуэле и предстоящий Иберо-американский саммит.