Пучдемона заставили поцеловать флаг Испании

Карлеса Пучдемона засняли целующим флаг Испании, сообщает газета 20 Minutos. Инцидент произошел в Копенгагене в минувший вторник, когда молодой испанец подошел к бывшему главе каталонского правительства и потребовал, чтобы тот поцеловал национальный флаг. Политик не только не задумываясь последовал его указанию, но и иронично спросил, понравилось ли автору ролика увиденное. Лидер сепаратистов также отметил, что у него "нет никаких проблем с Испанией".

Съемку осуществлял испанец, постоянно проживающий в Дании. Молодой человек работает на съемках местной версии шоу "Голос", оказывает парикмахерские услуги и ведет свой канал на YouTube. Свое видео он прислал в редакцию издания La Vanguardia сам. В конце ролика юноша заявил, что сепаратизм стал причиной конфронтаций в его родной стране и что в Испании Пучдемона ждет тюрьма. Он также спросил экс-главу региональной власти, в чем заключается проблема Каталонии. "Мы проголосовали массово", - парировал политик, не поддавшись на провокацию. Позже он сам сделал репост видео в своем аккаунте с комментарием: "Когда-нибудь они поймут, что мы не имеем ничего против ни Испании, ни ее флага. Мы боремся против тех, кто деспотически пользуется своей властью. Демократия важнее любых границ, флагов и конституций".

В минувший понедельник в ходе одного из мероприятий в Копенгагенском университете Пучдемону также показали флаг Испании со знаменитым символом компании Osborne в виде быка.