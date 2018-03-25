Пучдемон задержан на датской границе

Полиция ФРГ задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона на границе Германии с Данией, сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на Bild.

Служащие автодорожной полиции города Киль (земля Шлезвиг-Гольштейн) задержали Пучдемона при пересечении границы с Данией.

Ранее сообщалось, что Пучдемон покинул Финляндию и о его местонахождении власти этой страны не знают.

Европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании, в пятницу выдал судья Верховного суда Испании Пабло Льярена.

Источника: "Интерфакс"