Немцы могут выдать Пучдемона Испании в мае

Издание ABC посчитало, сколько Германии потребуется времени на проведение всех процедур, необходимых для выдачи задержанного в воскресенье экс-председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Пучдемон находится в тюрьме Ноймюнстера, в 65 км от Гамбурга. Он был задержан немецкой полицией, в соответствии с европейским ордером на арест, повторно введённым в действие Верховным судом Испании. Немецкая прокуратура рассматривает возможность заключения политика под стражу или содержания под наблюдением.

Общий срок процедуры, необходимой для экстрадиции задержанного, не должен превышать 90 дней. В среднем в тех случаях, когда задержанный отказывается добровольно отдать себя в руки правосудия (что является вероятным развитием событий), Германии требуется 42 дня для вынесение решения. После этого задержанный должен быть передан властям другой страны в течение срока не более 10 дней. Таким образом, Пучдемон может оказаться в Испании в середине мая. При условии что задержанный соглашается на добровольную выдачу, срок вынесения решения сокращается до 15 дней, и его могут выдать в течение 25 дней.

По статистике в Германии положительное решение по евроордерам выносится в 88% случаев.

В немецком Министерстве юстиции отмечают, что, учитывая сложившиеся доверительные отношения с испанскими властями, процедура не должна занять много времени. Не исключается также возможность подачи ходатайства о предоставлении Пучдемону политического убежища в Германии.