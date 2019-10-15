Пучдемон призвал к новому референдуму в Каталонии

Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон считает, что нужен новый референдум о независимости Каталонии. С таким заявлением он выступил после того, как стало известно о приговоре в отношении 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума в 2017 году.
Пучдемон заявил, что этот приговор стал подтверждением того, что Мадрид пошел по «пути репрессий». Политик полагает, что в действиях его соратников нет состава преступления.
Между тем накануне Испания выдала новый ордер на арест самого Пучдемона.Темы: Политика